Ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant doen sigaret in de ban

Ook het St. Annaziekenhuis in Geldrop -en de vestiging in Genneper Parken in Eindhoven- voert per 1 oktober een rookverbod in. Ook hier geldt het verbod voor het hele terrein: zelfs op de parkeerplaatsen mag geen sigaretje meer worden opgestoken. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven wordt per 1 november rookvrij.