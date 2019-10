Ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant zijn financieel gezond

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven noteert in de nieuwste lijst, gebaseerd op de jaarverslagen over 2018, een vierde plaats. Het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en Eindhoven behaalt de vijfde plaats, de St. Anna Zorggroep in Geldrop komt op plaats zeven. Deze drie ziekenhuizen verbeteren zich ten opzichte van de vorige ranglijst over 2017. Het Catharina stond toen op zes, het MMC op veertig en St. Anna op zestien.