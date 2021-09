Ziekenhuizen regio handhaven 1,5 meter

GGD is 'supertrots’ op hoge vaccinatie­graad Zuid­oost-Bra­bant; vanaf zaterdag ook prikteam in de Kruis­straat

23 september EINDHOVEN - In Zuidoost-Brabant is nu 84 procent van alle 15-plussers gevaccineerd. Komende zaterdag gaat de GGD ook de Eindhovense wijken in met een prikteam. ,,Maar we doen het in vergelijking met andere regio’s nu al heel erg goed. We zijn supertrots.”