Ziekenhuizen verwachten grote toestroom, alle hulp is welkom

Ziekenhuizen zoeken de grenzen van hun capaciteit op. En zoeken het zelfs buiten hun eigen personeelsbestand. Mensen met zorgervaring wordt opgeroepen om te komen helpen. Binnen een dag kreeg het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop 250 aanmeldingen binnen. Ook andere ziekenhuizen laten weten dat de toestroom overweldigend is. Dat is nodig: ,,Het wordt steeds drukker’’, zegt een woordvoerster van het Elkerliek in Helmond.

Ziekenhuizen in de regio melden niet langer hoeveel coronapatiënten ze opnemen, omdat de situatie van uur tot uur kan verschillen. Het staat vast dat er nog een grote toestroom wordt verwacht. John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven en voorzitter van de Veiligheidsregio, zegt daarover: ,,De verwachting is dat er meer op ons af gaat komen, maar je weet niet precies wat het zal zijn.’’

In het Bernhoven Ziekenhuis in Uden lopen ze tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Het duurt niet lang meer of alle 150 bedden zijn bezet door coronapatiënten. ,,De belasting voor het personeel is enorm zwaar’’, zegt Bernhoven-directeur Geert van den Enden. De aanwas van nieuwe patiënten zal te groot zijn voor het relatief kleine ziekenhuis. Daarom nemen ziekenhuizen uit de regio en de rest van het land patiënten van elkaar over. Vanuit Brabant zijn 40 coronapatiënten naar andere ziekenhuizen vervoerd.

,,Het wordt spannend of we de hobbel die er aan komt, aankunnen”, aldus Bart Berden, de voorzitter van Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant tijdens een persbijeenkomst in Uden. ,,De komende twee weken worden kritisch. We hebben hulp van de andere ziekenhuizen nodig.”

In Zuidoost-Brabant laten de ziekenhuizen weten dat de situatie niet zo nijpend als in Uden, ook al loopt het aantal corona-opnamen ook hier iedere dag op. Er is wel een grote behoefte aan mensen met zorgervaring, vooral op de ic’s. De overheid maakte het deze week al makkelijker voor voormalig zorgpersoneel om terug te keren in het ziekenhuis, ook al is hun registratie in het BIG-register is verlopen.