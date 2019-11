Ziekenhuizen Zuidoost-Brabant doen mee aan landelijke staking

EINDHOVEN/HELMOND - De landelijke staking in de ziekenhuizen van woensdag 20 november zal ook in Zuidoost-Brabant gevolgen hebben. Welke afdelingen dicht gaan en welke geplande ingrepen dus moeten worden uitgesteld is nog onduidelijk. De vakbonden sturen pas pas enkele dagen voor de staking de draaiboeken.

De vier ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant regio doen op woensdag 20 november mee aan de landelijke staking die is uitgeroepen door vier vakbonden. De actie houdt in dat geplande operaties en ingrepen niet doorgaan. Spoedeisende zorg wordt wel verleend.

Lees ook Play Personeel van Catharina Ziekenhuis in Eindhoven voert cao-actie Lees meer

Actiecomité's van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven en Eindhoven, het Elkerliek in Helmond en Deurne en het St. Anna ziekenhuis in Geldrop hebben zich aangemeld voor de actie.

‘Geen zicht op consequenties’

De ziekenhuizen hebben van de vier vakbonden (FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU'91 en FBZ) nog geen draaiboek ontvangen waarin de actie formeel wordt aangezegd. ,,We weten dus nog niet precies wat er gaat gebeuren en we hebben geen zicht op eventuele consequenties", zegt de woordvoerder van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Daar werd op 10 juli dit jaar al een dag gestaakt, als enige ziekenhuis in de regio. Alle ingrepen die op die dag waren gepland zijn opnieuw ingepland en uitgevoerd. ,,Dat is soepel verlopen", zegt de woordvoerder.

Ook bij de landelijke staking van 20 november krijgen patiënten die op deze dag staan ingepland voor een ingreep ruim op tijd te horen wat voor hen de gevolgen zijn. ,,In principe gaan alle afspraken gewoon door, tenzij je wordt gebeld", zegt de woordvoerder van het Catharina. ,,Alles gaat door zolang we niet weten wat er aan de hand is.”

Draaiboek

Voor het MMC geldt hetzelfde. ,,We krijgen pas vier of vijf dagen van tevoren een draaiboek van de vakbonden waarin staat welke afdelingen meedoen aan de staking. Pas dan weten we wat de gevolgen zijn”, zegt een woordvoerster. ,,Daar moeten we dus op wachten.” Ook hier geldt dat alle patiënten worden gebeld als een afgesproken ingreep niet door kan gaan.

De vakbonden hebben opgeroepen tot de landelijke stakingsdag omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao al maanden muurvast zit. De bonden eisen een loonsverhoging van vijf procent en betere afspraken over werk- en rusttijden. De werkgevers, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), hebben die eis afgewezen. De huidige cao verliep al op 31 maart dit jaar.

Estafette-actie