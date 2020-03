Ziekenhuizen Zuidoost-Brabant nog steeds ‘in control’

Brabant bleef ook dit weekend de provincie met veruit de meeste positief geteste mensen. In totaal waren er zondag 3.017 Brabanders besmet met het Covid-19 virus, 269 meer dan zaterdag. ,,Het is nog steeds spannend, met name op de IC's. Sommige ziekenhuizen zitten echt op het randje, maar ze redden het wél, tot nu toe", aldus een woordvoerder van het Netwerk Acute Zorg Brabant (NABZ).

Daarbij moet volgens de woordvoerder wel worden opgemerkt dat de ziekenhuizen het nu redden dankzij de uitplaatsing van zo'n 500 patiënten naar IC's elders in het land. ,,Anders hadden we het in Brabant echt niet gered, dan was het hier nu huilen met de pet op geweest.”

Iets lager

Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond meldde zondag ’gelukkig nog steeds voldoende capaciteit te hebben'. ,,Het aantal mensen dat zich dit weekend met klachten heeft gemeld, lijkt iets lager te zijn”, aldus een woordvoerster. Ook bij het Sint Anna Ziekenhuis in Geldrop zijn ze volgens een woordvoerster nog steeds ’in control'. ,,Er is hier sprake van relatieve rust, we hopen dat dat zo blijft.”

Soort van stabilisatie

Het aantal coronapatiënten op de Brabantse IC's steeg van 100 op vrijdag naar 120 op zaterdag, maar tegelijkertijd daalde het totaal aantal in ziekenhuizen opgenomen patiënten. Voor maandag wordt volgens de woordvoerder van het NABZ overigens nog wel een piek verwacht. ,,Volgens virologen is het nog te vroeg om harde conclusies te trekken, maar we zien wel dat er sprake is van een soort van stabilisatie. Het lijkt er in elk geval sterk op dat dat aan het gebeuren is.”

