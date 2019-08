Ziggo maakt einde aan analoge tv

Veel zullen het er niet veel meer zijn, kijkers in Zuidoost-Brabant die 's avonds voor een tv zitten die meer dan tien jaar oud is en die alleen analoge beelden kan laten zien. De meeste tv-kijkers in de regio Eindhoven zijn de afgelopen jaren al overgestapt op digitale versies van NOS-journaalpresentator Annechien Steenhuizen, de competitiekraker PSV-Ajax en de dagelijkse portie soap van Goed Tijden.

En als dat het niet het geval is, dan helpt de provider van kabel-tv- en internet Ziggo daarbij nu wel een handje. Op 23 september trekt Ziggo de stekker uit de analoge tv, en zijn alle abonnee's van Ziggo voortaan aangewezen op digitale beelden. Dan komen de tv-beelden alleen nog in de vorm van digitale nullen en enen de huiskamer binnen.

,,Een logische volgende stap in een ontwikkeling die al jaren gaande is", zegt woordvoerder Hans den Heijer van ZiggoVodaphone, zoals Ziggo officieel heet sinds fusie met telefoonbedrijf Vodaphone. ,,Van een antenne op het dak en zwartwit-beelden via een centrale antenne ergens in de wijk gaan we nu over op volledig digitale tv."

Die overstap van analoog naar volledig digitaal is een proces dat begin vorig jaar in de randstad is ingezet en dat na anderhalf jaar nu Zuidoost-Brabant heeft bereikt. Als de overgang in de regio Endhoven is afgerond, is meer dan de helft van de vier miljoen Ziggo-abonnee's over gegaan naar uitsluitend digitale tv.

Extra zenders

Volgens Ziggo biedt de overstap naar volledig digitaal beeld de tv-kijkers alleen maar voordelen. ,,Het beeld is beter, je krijgt er extra zenders bij zoals Ziggo Sport en kunt gebruik maken van een pakket als Ziggo Movies & Series“, meldt Den Heijer welgemutst. ,,De komende jaren gaan we bovendien de internetsnelheid fors verhogen.“

Om de internetsnelheid op te kunnen voeren, moet er wel ruimte komen op de internetkabel. ,,Een analoge tv-kijker neemt op die kabel net zo veel ruimte in beslag als twaalf digitale kijkers. Voor ons biedt het afschaffen van analoge tv daarom ook de nodige voordelen", erkent Den Heijer volmondig.

Om de tv-kijkers in Zuidoost-Brabant te attenderen op het einde van het analoge tv-tijdperk is Ziggo een grote reclamecampagne gestart. De provider verwacht niet dat de overgang tot grote problemen zal leiden. ,,Achtennegentig procent van de tv-kijkers beschikt over tv's die geschikt zijn voor digitale signalen. Onze inschatting is dat er hooguit hier en daar nog een tweede tv op een slaap- of hobbykamer geen digitaal beelden aankon."