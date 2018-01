Zij een volle muur, hij een volle maag

Gijzelnemers Van der Valk-hotel in Eindhoven langer vast

16:04 EINDHOVEN - De 39- en 40-jarige Spanjaarden die maandagavond een landgenoot vasthielden in een kamer in het Eindhovense Van der Valk-hotel blijven langer in de cel. Het 34-jarige slachtoffer werd in eerste instantie ook aangehouden, maar is inmiddels weer vrij.