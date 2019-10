Zij-instromers in de ouderenzorg in Eindhoven: genieten als je extra aandacht kunt geven

EINDHOVEN - Om de openstaande vacatures in de ouderenzorg in te vullen, verzorgen het Archipel College en ROC De Leijgraaf een opleiding tot verzorgende IG. Twee zij-instromers vertellen over hun stap.

Richard de Wilde kwam als ijshockeyer naar Nederland. Later was hij keeperstrainer en ook coach. Een kennis had enthousiast verteld dat hij na een overstap naar de zorgsector fluitend naar zijn werk ging. Het kwartje viel toen hij op de Kennedylaan een stadsbus zag rijden met een advertentie over een bbl-traject bij Archipel. Bbl staat voor beroeps begeleidende leerweg, wat elke twee weken twee dagen school betekent en de rest van de tijd het vak leren in de praktijk. Dat vak was voor Richard ‘verzorgende IG’. Archipel is een grote organisatie voor ouderenzorg.

Kapster

Nicolette Molegraaf is net als Richard 49 jaar. „Vanaf mijn zestiende was ik 21 jaar lang kapster bij de bekendste salon van Veldhoven. Daarna verkocht ik als zelfstandige kappersbenodigdheden. Totdat de online concurrentie te groot werd. Mijn omgeving zei me dat ik geknipt was voor de zorg. En van een vriendin die bij Archipel werkte, hoorde ik over een infoavond.” Beiden hebben er nu twee van de drie opleidingsjaren opzitten. „In juli volgend jaar gaan we feesten”, voorspelt Molegraaf. Ze zucht. „Het is een zware studie. Veel huiswerk met opdrachten. Ik heb weer moeten leren om te leren. Als ik vooraf had geweten hoeveel boeken we moesten lezen, had ik het niet aangedurfd.” „Maar je kunt het wél!”, zegt haar studiegenoot.

Hospice-zorg

Na de infoavond met een speeddate als eerste kennismaking, volgde een talentenscan en tot slot een sollicitatiegesprek. Inmiddels werkt zij bij Ekelhof in Eindhoven op de afdeling waar het hospice-zorg wordt geboden. „Daar heb ik geleerd dat mensen mógen sterven. Het werk spreekt me erg aan. Ik kan er zoveel betekenen.” De Wilde knikt. Hij werkt met dementerenden. „Het is meer dan billen wassen. Ik verdiep me in de mensen. In wat ze hebben meegemaakt.” En de werkdruk? „Daar hebben de bewoners meer last van dan wij”, zegt hij.

Beiden genieten als ze de kans hebben ouderen extra aandacht te geven. Daarom is het ook van belang dat openstaande vacatures worden ingevuld. Archipel heeft vooral behoefte aan zorgmedewerkers waaronder verzorgenden IG en mensen die opgeleid willen tot verzorgende IG.