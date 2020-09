Zij liepen tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis stage in het ziekenhuis of huisartsenpraktijk

Begin januari, toen het coronavirus nog een vreemd griepje uit China was, begonnen dertig studenten aan hun eindstage voor de opleiding tot doktersassistent. Al vanaf 1948 stuurt het Nipa stagiaires naar ziekenhuizen en huisartsenpraktijken. Maar nooit stonden studenten - in veel gevallen herintreders - zo vaak voor hete vuren als de laatste groep afgestudeerden.

Ze stonden mensen in grote ademnood te woord, moesten werken in beschermende kleding en zagen veel verdriet. ,,Waarschijnlijk hebben ze meer geleerd dan alle studenten hiervoor”, zegt opleider José Verspaget. Op een enkeling na konden alle studenten hun stage afmaken.

Vaak zijn het de doktersassistenten (en dus ook de stagiairs) die als eersten een mogelijke coronapatiënt zien of telefonisch spreken. ,,Door de juiste vragen te stellen, probeer je erachter te komen wat er aan de hand is”, zegt Verspaget. ,,Dat was moeilijk toen iedereen gefixeerd was op corona. Je moet ook oog blijven houden voor andere patiënten. Dat heeft veel gevraagd van hun flexibiliteit.”

Volledig scherm Pascal Kelde* is afgestudeerd als doktersassistent midden in de coronacrisis © Dave Hendriks/DCI Media

Pascal Kelder (34) uit Uden

Liep stage in het Bernhoven Ziekenhuis in Uden

,,Voor ik aan de opleiding tot doktersassistent begon, heb ik 15 jaar bij Defensie gewerkt als infanterist. Tijdens mijn stage heb ik veel gehad aan mijn lessen uit het leger. Want met het Bernhoven Ziekenhuis zijn we eigenlijk ook in een oorlogssituatie beland. De vaste protocollen werden losgelaten, elk uur was het aanpassen. Het ziekenhuis was niet op zoveel patiënten berekend.

,,Ik ben uitgezonden naar Afghanistan: daar vliegen de kogels je om de oren. Hier moesten we vechten tegen een onzichtbare vijand.

,,In het ziekenhuis werkte ik bij bloedafname. Soms kwamen daar doodzieke mensen voorbij, in grote ademnood. Ik schrok daar niet zo van, dat zal met mijn achtergrond te maken hebben. Dit virus was voor mij ook de mogelijkheid om te laten zien wat ik kon. Het voelde als een kans, en dat klinkt heel raar omdat het virus heel veel ellende heeft gebracht. Maar ik kon mezelf bewijzen en heel veel leren. Ik heb er een contract in het ziekenhuis aan overgehouden.

Volledig scherm Sabina van Doorn is afgestudeerd als doktersassistent © Dave Hendriks/DCI Media

Sabina van Doorn (43) uit Sint-Oedenrode

Liep stage bij een huisartsenpraktijk in Best

,,Ik kreeg soms heel zieke mensen aan de telefoon. Ze hadden een zware ademhaling, en tijdens telefoongesprek hadden ze moeite volledige zinnen uit te spreken. Dat raakt je als mens, maar je weet ook wat je dan moet doen als doktersassistente: de protocollen volgen. Dat betekent: de goede vragen stellen om de situatie in te schatten. En als het moest, de dokter erbij halen.

Meer kon ik niet niet doen, maar het gaf me wel een heel fijn gevoel. Ik was blij dat ik kon helpen, dat overheerste. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik te onervaren was tijdens mijn stage. Dat komt misschien wel omdat deze ziekte voor iedereen nieuw was: geen enkele doktersassistent of dokter had ooit nog van covid-19 gehoord. Dat is nu wel veranderd.

Ik maak me wel zorgen over de situatie van nu. We krijgen steeds meer telefoontjes van mensen met verdachte klachten. Van de eerste golf weet je dat veel minder mensen naar de dokter konden, terwijl het echte contact juist zo belangrijk is. Dat maakt dit werk ook zo leuk.

Volledig scherm Chelly Dijsselblom © Dave Hendriks/DCI Media

Chelly Dijstelbloem (41) uit Geldrop

Liep stage in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop en bij een huisartsenpraktijk in Helmond

Als doktersassistent is triage een belangrijk begrip. Dat is het proces om helder te krijgen wat voor klachten iemand precies heeft. Je moet het eigenlijk zien als een puzzel, die je moet oplossen. Door de goede vragen te stellen kom je er stap voor stap achter wat er aan de hand is.

Ik vind het leuk om die puzzel op te lossen, al is het niet altijd makkelijk. Zeker met corona is het heel belangrijk om het goed te doen. Wij maken de eerste schifting. De ene patiënt maakt zich snel zorgen en kun je aan de telefoon gerust stellen. Maar tegen een ander moet je zeggen: ‘het is goed dat de huisarts u ziet’.

Ik begon mijn stage in het St. Anna Ziekenhuis bij de afdeling dermatologie. Daar was na een paar maanden geen werk meer omdat polikliniek sloot. Ik heb mijn stage afgemaakt bij een huisartsenpraktijk in Helmond. De hele crisis heeft me geleerd om flexibel te zijn.