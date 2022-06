OVER DE GRENS PSV sluit internatio­na­le samenwer­kin­gen in de Verenigde Staten en met de Braziliaan­se club van Ronaldo

PSV gaat in Brazilië naast Heurelho Gomes ook samenwerken met de club van niemand minder dan Ronaldo Luís Nazário de Lima, de voormalig topspits die tegenwoordig eigenaar is van Cruzeiro. PSV wil met die Braziliaanse club een verbond optuigen en ook in Noord-Amerika actiever worden.

25 juni