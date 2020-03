Zingen, spelen en luisteren tijdens Peper In Je Oor in CKE Eindhoven

Interactie

,,Ik zoek tijdens mijn cursus interactie met bezoekers, door reacties te vragen op de muziekfragmenten die ik draai. Zo maak ik de bezoeker écht onderdeel van de les. We beginnen rond 1900, een kantelpunt in de klassieke muziek. Vervolgens maken we een muzikale reis door de 20e en 21e eeuw. Net als in mijn boekje leg ik alles uit in gewone mensentaal.” Derks behandelt tijdens haar cursus beroemde componisten als Arnold Schönberg, Igor Stravinsky en Darius Milhaud – aan een stuk van hem ontleende ze de titel van haar boek. Milhaud gebruikte soms verschillende toonsoorten tegelijkertijd, Schönberg ontwikkelde atonale muziek zonder een herkenbare toonsoort; Stravinsky was een revolutionair op het gebied van ritme. De cursus draait volgens Derks echter niet alleen om de zogenoemde atonale en polytonale componisten.

Genoeg te beleven

Peper In Je Oor is onderdeel van het wereldwijde festival Contemporary Music for All. In het eerste weekend van maart vinden verschillende muziekfestivals plaats in Europa. De Nederlandse editie vindt plaats op zaterdag 7 maart in CKE, huis voor amateurkunst en cultuureducatie in Eindhoven. Bezoekers zijn welkom vanaf 10.00 uur, om 10.30 begint het programma. Aanmelden kan via deze site. Hier is ook alle informatie over het evenement te vinden.