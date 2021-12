Zingende kerstmannen en rendieren op Rode Kruislaan

Esmee (4) staat samen met haar moeder Tine Horsten vol ongeduld te wachten tot de show begint. Op de klanken van We All Stand Together van Paul McCartney zingen de kikkers in het koor uit volle borst mee. Esmee komt tijdens de vijftien minuten durende lichtshow ogen tekort en roept enthousiast wat ze allemaal ziet. Een zingende Kerstman, een rendier, en dat allemaal van lampjes, bewegend op de maat van de muziek. Bogen en kerstbomen lichten op, in felle kleuren of ijzig blauw. ,,Het is dit jaar de eerste keer dat we kijken. Maar het is een traditie dat we gaan”, zegt Horsten.