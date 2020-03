Zingende stewardess gaat viraal en krijgt persoonlijk bedankje van Three Degrees

Coverbandje

,,The Three Degrees, dat is echt uit mijn jeugd, daar keek ik enorm tegenop. Ik zing al dertig jaar in een coverbandje en heb veel van hun nummers gedaan", vertelt Van der Meijs, die nog steeds een beetje beduusd is door de storm van reacties. Want het lag helemaal niet in haar bedoeling om viral te gaan zegt ze. ,,We plaatsen wel vaker leuke dingen die tijdens een vlucht gebeuren online. Maar dat is meer voor familie, vrienden, voor de KLM. Zo was dit ook bedoeld.”



Het idee om te zingen kwam bij Van der Meijs op toen ze zich aan het voorbereiden was op haar vlucht van Amsterdam naar Tel Aviv. Gezien de coronacrisis een van de laatste vluchten die ze voorlopig waarschijnlijk zou maken. ,,Ik wilde gewoon iets extra's doen. Bedacht me: wat kan ik nou doen als Marloes? Ik kan zingen.”