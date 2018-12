Zit er opzet achter de autobrand bij Marcel van Bussel uit Eindhoven?

Het is kwart over vier tijdens een rustige zomernacht in augustus. De bewoners van de paar huizen aan de Fabrieksweg in Best verkeren in diepe rust. Plotseling is er brand. Een auto voor de deur van een de woningen staat in de fik. Het vuur grijpt snel om zich heen, de auto ligt in een mum van tijd in de as, het vuurt laait hoog op maar raakt de woning net niet. Dankzij snel ingrijpen van de gealarmeerde brandweer komen de geschrokken bewoners goed weg.