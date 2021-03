Zitten honderden studenten in Eindhoven straks zonder woonruimte? Veel panden illegaal gesplitst

Snel meer duidelijk­heid over toekomst Vonk, nog veel vragen over bereikbaar­heid en bescher­ming natuur

17 maart EINDHOVEN - Onder welke voorwaarden en binnen welke kaders is de uitbreiding van museum Vonk in de Eindhovense Genneper Parken in de toekomst mogelijk. Het Eindhovense college komt volgende week met een voorstel aan de gemeenteraad, zo liet wethouder Monique List dinsdagavond weten.