Zo gedenk ik mijn dierbaren: Carine van de Paal uit Leende heeft geen seconde een crematie overwogen

Carine van de Paal uit Leende:

“Vandaag ben ik hier met mijn zoon Jeroen. Ik vraag altijd wie van de drie kinderen er mee wil naar papa. Ze waren nog klein toen hij in 2006 overleed. We zijn heel blij dat we een plek hebben om naartoe te kunnen gaan. Crematie hebben we dan ook geen seconde overwogen. En grafrechten verlengen? Dat zal over zeven jaar aan de orde komen. Voor ons geen discussie. Dit blijft. Soms praten we met hem. Toch heb ik niet het idee dat ik dan contact met hem heb, misschien is het een kwestie van hem trouw blijven. Vandaag hebben we nieuwe plantjes meegebracht, met rode besjes. Het moet er netjes en mooi uitzien. Dat hoort. Klaar.”