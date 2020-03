Zo kwam de politie de geruchtmakende bloedprikbende op het spoor

Weer nieuwe directeur bij FC Eindhoven: Wim van den Broek out, Justin Goetzee in

20:37 FC Eindhoven heeft opnieuw een bestuurlijke switch ondergaan. Vanaf dinsdag is Wim van den Broek niet langer de algemeen directeur van de club. Hij had weinig draagvlak meer en neemt na overleg met de raad van commissarissen per direct afscheid. Van den Broek maakt plaats voor Justin Goetzee, voorheen directeur bij NAC.