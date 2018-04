Zo ligt de failliete sauna Prinsejagt in Eindhoven er tegenwoordig bij

VIDEO Nog één keer nagenieten … het kampioens­feest van PSV in filmpjes en tweets

12:14 EINDHOVEN – In het centrum van Eindhoven lijkt de rust na het uitbundige kampioensfeest van PSV van maandag weergekeerd. Lijkt, want het kampioenschap van de ploeg van trainer Phillip Cocu is nog steeds het gesprek van de dag.