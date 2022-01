Zo'n 21.000 huizen en het liefst snel: Bouwen rond Fellenoord in Eindhoven moet anders, vindt GroenLinks

,,We zochten afgelopen jaar allebei een nieuwe woning", zegt kandidaat-raadslid Rutger Rauws namens GroenLinks. Hij doelt op zichzelf en op zittend raadslid Eva de Bruijn. ,,We hebben gezien wat een gekkenhuis de woningmarkt is. Daarom zijn we gaan nadenken over kansen in Eindhoven om meer woningen te bouwen.”