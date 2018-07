Zo overleef je dit weekend een festival in de brandende hitte

Op andere festivals is ook gratis water te krijgen. Op We Are Electric in Liempde bijvoorbeeld, waar ze meer maatregelen nemen. Zo wordt er een speciaal insmeerpunt ingevlogen van KWF Kankerbestrijding en staat er extra EHBO paraat. ,,Daarnaast plaatsen we extra borden: 'Pas op elkaar''', zegt woordvoerder Ron van Hal. ,,Via socials maken we duidelijk wat mensen kunnen doen tegen de warmte. Zonder belerend te zijn zeggen we dat mensen moeten oppassen met de combinatie alcohol en hitte.''



Zorg ook voor voldoende schaduw. Bezoekers met een weekendticket voor We Are Electric waren boos dat het festival aanvankelijk verbood om een partytent mee te nemen naar de camping. Daar is het Liempdse festival inmiddels op teruggekomen: een partytent van maximaal drie bij drie meter breed én maximaal drie meter hoog is wel welkom.