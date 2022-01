Zo veel mogelijk naaien tijdens 24-urige naaimarathon

In aanloop naar de Olympische Spelen die een week later beginnen wilde Inge van Liempd-Rijkers, eigenaresse van INGEnaaimachines, een sportief evenement organiseren. Al zeventig deelnemers hebben zich ingeschreven voor de marathon en omdat het online is kunnen er nog veel meer mensen meedoen. ,,42 uur is te lang om te naaien, dus ik heb de cijfers van de marathon omgedraaid. In die 24 uur mogen de deelnemers zelf weten wat ze maken, maar voor wie wil hebben we gratis patronen voor sweatshirts. We beginnen met koffie en gebak. En om de nacht door te komen nemen we een drankje en iets lekkers of we doen wat oefeningen om fit te blijven. De bedoeling is om zoveel mogelijk te naaien.” Van Liempd is zelf met zes medewerkers in de winkel en houdt contact met de deelnemers. Wie wil kijken of meedoen kan zich via de website ingenaaimachines.nl inschrijven.