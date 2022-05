Zo veel wijn maar nooit dronken naar huis; Genootschap Wijnvrienden Eindhoven bestaat veertig jaar

Opnieuw arrestatie in zaak Kempische drugsbende, anderen overge­bracht vanuit Spanje

EINDHOVEN - De twee in Spanje aangehouden Limburgers die alles te maken hebben met een grote Kempische drugsbende zijn overgebracht naar Nederland. Ze blijven voorlopig in voorarrest, net als een dertiende arrestant die donderdag is opgepakt in Westerhoven.

