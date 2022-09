Zó vol dat het zweet van de muur liep: Eindhovense houseclub Funki Bizniz hoorde bij de top van Europa

EINDHOVEN - In het begin van de jaren 90 was Funki Bizniz, gevestigd aan de Stratumsedijk, dé house-club van Eindhoven. De uitgaansgelegenheid werd zelfs in één adem genoemd met zaken als de Amsterdamse Roxy, de iT, Café d’Anvers in Antwerpen en La Rocca in Lierse.