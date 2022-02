Zo werken chips: ‘Zelfs voor specialisten steeds moeilijker om alles te begrijpen’

‘Met voorlezen kan ik anderen meetrekken in het verhaal’, zegt Nila Daud (10), voorlees­kam­pi­oen van Eindhoven

EINDHOVEN - Duidelijk en rustig spreken, met de juiste klemtonen. Kijk de luisteraars aan en sleep hen mee in het verhaal. En af en toe verspreken is niet erg. Dat was het advies van de jury bij de voorleeswedstrijd in de bibliotheek.

11 februari