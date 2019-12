Zoekactie in Albertkanaal naar wapen dat gebruikt werd bij moord op Eindhovense zakenman Marcel van Hout

PELT / GENK - Het parket in België heeft woensdag een zoekactie gehouden in het Albertkanaal in Genk. Daar werd gezocht naar het moordwapen en eventueel ander bewijsmateriaal van de moord op de Eindhovense zakenman Marcel Van Hout, die op 22 november 2017 dood werd aangetroffen in zijn woning in Pelt. Dat meldt het parket aan het Nieuwsblad.

Het onderzoek naar de moord op de 51-jarige zakenman Marcel Van Hout loopt al twee jaar. Hij werd op 22 november 2017 door zijn ex dood aangetroffen in de keuken van zijn villa aan de Tisselrietweg in de wijk Grote Heide in Neerpelt (nu Pelt).

Uit onderzoek bleek dat hij de avond ervoor om het leven was gebracht. Zijn lichaam vertoonde schotwonden. Hij had een kogel in het hoofd en een kogel in de romp. Twee weken later werden de klusjesman van de Nederlandse zakenman en zijn ex gearresteerd.