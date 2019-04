Zoeken naar verbinding in Eindhovense wijk Achtse Barrier

,,De hemel op aarde maken met zoveel mogelijk mensen”, zegt pastoor Dennis Shakka van RCCG , The Redeemed Christian Church of God. De geloofsgemeenschap houdt al een paar jaar, iedere zondag in wijkcentrum De Mortel in de Achtse Barrier, bijeenkomsten voor hun leden uit Eindhoven en omgeving. ,, En daarbij is de bijbel onze gids, met instructies van God. Wij vertrouwen daarop en willen daarnaar handelen.” De leden bidden samen, bestuderen de bijbel tijdens Sunday School en helpen elkaar met problemen in het dagelijkse leven en bouwen een relatie op. ,,We zijn een grote familie.”