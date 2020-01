Zoeking in flatwoning Vaalsbergweg Eindhoven

‘De schaaklief­heb­ber juicht van binnen.’ Vijfde ronde Tata Steel Schaaktoer­nooi in Philips Stadion in Eindhoven

18:02 EINDHOVEN - Van een kolkend Philips Stadion was donderdag geen sprake maar de vijfde ronde van het Tata Steel Schaaktoernooi in Eindhoven was smullen voor de liefhebber.