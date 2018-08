Zoektocht geslaagd: dolblij met foto van kleine Ad

Blog Stigmama: Een simpel prikje?

15:07 Een paar maanden geleden viel er voor jongste een uitnodiging van het RIVM voor vaccinatie op de mat. Het was al weer een tijdje geleden en hij was inmiddels 9 jaar dus zijn antistoffen moesten weer tegen allerhande infectieziekten worden versterkt. Bij de gedachte aan vaccinatie kreeg ik meteen weer buikpijn en ik dacht terug aan de ellende die we hadden meegemaakt met het vaccineren van met name oudste.