Zolder in Eindhoven compleet uitgebrand, veel rookschade in woning

Brandweer Brabant-Zuidoost meldde dat de brand uitslaand was, maar dat er niemand meer in de woning aanwezig was. Rond 06.15 uur werd het sein brand meester gegeven.

Volgens de brandweer duurt het nog wel even om de brand helemaal uit te krijgen. De zolder is compleet uitgebrand, in de rest van de woning is veel rookschade.