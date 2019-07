Zolderschatten: Stiekem wiegje van triplex en lollystokjes

Gerrie Heijligers (87), geboren en getogen in Eindhoven, hoefde niet lang na te denken na de oproep in de krant over zolderschatten. Het eerste wat bij Heijligers naar boven kwam was het poppenwiegje. ,,Het staat boven in een plastic zak, goed afgedekt, want het is moeilijk schoon te maken. Ik heb een fotootje gemaakt en meteen naar de krant gestuurd.’’