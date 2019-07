Zomerrecept uit Egypte: 'Ik wil de grapjes snappen'

'We willen niet dat hij in een onstabiele omgeving opgroeit", vertelt Ahmed tijdens het eten. ,,Na de Arabische lente hoopten we dat er echt dingen zouden veranderen in ons land, maar we zijn weer terug bij af." Zijn vrouw Asmaa knikt. ,,In Egypte is het lastig om kritiek te hebben op hoe dingen gaan. Vooral de oudere bevolking is heel generaliserend. Als de regering iets goeds doet, doen ze meteen alles goed."