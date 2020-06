Zomers genieten met de Parknic: een compleet verzorgde picknick met producten van vooral locale ondernemers

Het idee voor de Parknic leefde al langer bij ondernemer Thijs van den Heuvel van Claire Culinair. Het bedrijf houdt zich al twintig jaar bezig met het verzorgen van kookworkshops, is actief als cateraar en sinds anderhalf jaar ook eigenaar van lunchroom Claire Culinair bij Broeinest op Strijp S in Eindhoven. Met die activiteiten waren ze meer dan druk waardoor er nooit tijd was om de Parknic concreet van de grond te tillen.

Genieten in het park

,,Daar kwam half maart natuurlijk verandering in", zegt Van den Heuvel. ,,Ook bij ons ging voor al onze ‘takken van sport’ de deur op slot en zaten mijn vrouw en ik van de ene op de andere dag thuis. Balen natuurlijk. Maar toen we een paar weken geleden samen door de stad fietsen en zagen dat mensen ondanks alles toch lekker zaten te genieten in het park, dachten we weer aan ons eerdere idee. Dat concept zijn we vervolgens meteen gaan uitwerken.”

Drie varianten

Anderhalve week later was de Parknic beschikbaar. Mensen kunnen kiezen uit drie varianten: Local Heroes met verse producten en gerechtjes van lokale ondernemers en natuurlijk Claire Culinair zelf, de Midden-Oosterse Mezze Parknic met vooral vegetarische gerechtjes of een traditionele Engelse High Tea met alles wat daarbij hoort.

Local Heroes favoriet

‘Local Heroes’ is in twee weken tijd uitgegroeid tot de grote favoriet. Van den Heuvel: ,,We merken dat dat concept aanspreekt, mensen vinden het blijkbaar belangrijk dat lokale ondernemers gesteund worden in deze moeilijke tijd en kiezen daarom vooral voor deze lunch. Particuliere ‘parkniccers’, maar ook ondernemers die hun personeel willen bedanken voor hun inzet in de afgelopen maanden. Want we hebben ook vouchers die goed zijn voor een Parcnic vanaf twee personen en ook daar wordt gretig gebruik van gemaakt.”

Een hele middag uit