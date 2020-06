Zomerstop? Deze theaters in de regio Zuidoost-Brabant zijn de komende maanden ‘gewoon’ open

Het is een onwennig gezicht; waar de agenda van theater De Kattendans in Bergeijk de komende maanden normaal gesproken leeg zou zijn, staat die nu bomvol gepland. Met cabaretiers als Silvester Zwanenveld, Thijs van de Meeberg, Jeroens Clan, Martijn Kardol en Jules Keeris. Ook is er theater van Lonne Gosling, Lichtstad Revuetheater en Ellen ten Damme (die in augustus vier keer optreedt) en livemuziek van The Kik, de populaire rappers F1rstman en Safi, Stephanie Struijk, Harry Hendriks, Tip Jar, Postmen, The Slampampers en Martijn Fischer (zingt Hazes), en niemand minder dan Jett Rebel, die ook weer staat te popelen om live te gaan, ook al is het voor een select publiek. Op 14 juli geeft hij drie concerten achter elkaar.

Ook De Hofnar in Valkenswaard pakt deze zomer uit met een uitgebreid programma en Parktheater in Eindhoven begint op 9 juli met een zomerfestival met onder meer Theo Maassen, Dolf Jansen, Bende van Oz en Theater Terra. De Schalm in Veldhoven gaat in elk geval tot de derde week van juli door. Op het programma onder meer Nol Havens, Ruud van den Boogaard, Op Sterk Water, Saskia Temmink en Pieter Jouke.

Op kleinere schaal: Pand P in Eindhoven organiseert een comedynight en livemuziek-evenementen. Ook Speelhuis in Helmond, Den Herd in Bladel, CC Deurne en De Enck in Oirschot presenteren in de zomer een coronaproof concert en in De Eendracht in Gemert zijn Veldhuis & Kemper te zien. Annatheater in Helmond opent uitzonderlijk de deuren in juli voor een toneelstuk van haar leerlingen.