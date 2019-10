EINDHOVEN - De zondagochtend van Marathon Eindhoven is voor de jeugd. Tot 8 jaar in de Mini Marathon 1 mijl en daarboven in de City Run 5km. En ze zijn massaal op komen dagen, met hun vaders, moeders, opa's, oma's, trainers, juffen en meesters.

Als het ergens te zien is hoe breed de Marathon Eindhoven is, dan is het wel op de kortste afstanden. Daar doet iedereen mee, zetten velen hun eerste schreden op het hardlooppad. Zoals de gezinnen van de broers Matthijs en Johan Wessels. Matthijs’vrouw Ximena Wessels-Aragon (van Columbiaanse afkomst) heeft iedereen aangestoken met haar hardlopen. Zij doet zondag de halve marathon. De broers begeleiden de kinderen Santiago (9, op de City Run), Sebastián (6), Nathan-Minh (6) en Hannah-Linh (4).

Volledig scherm Matthijs (links) en Johan Wessels, hun vrouwen Ximena Aragon (links) en Hà Doàn en de kinderen (vlnr) Sebastián, Nathan-MInh, Santiago en Hannah-Linh doen mee aan allerlei afstanden van de Marathon Eindhoven. © Michel Theeuwen

Volledig scherm Lopertjes van de Mini Marathon Eindhoven bij de finish op de Vestdijk © Michel Theeuwen

Dat doen ze met Johans vrouw Hà Doàn, van Vietnamese afkomst. Het internationale gezelschap heeft er duidelijk zin in. De jongens staan te trappelen. ,,Want we hebben goed geoefend, in het bos en in het park. Alleen moesten we op onze papa's wachten", stuiteren de twee over het asfalt. Hà Doàn twijfelt of ze de 1,6 kilometer aankan. En wie weet hoe de kleinste zich houdt. ,,Als ze zin heeft, kan ze het wel, maar het kan ook maar zomaar zijn dat ze er mee ophoudt", weet vader Johan. En daar gaan ze, met 3000 andere kinderen en hun begeleiders, in schoolverband, met het gezin of anderszins.

Volledig scherm Start van de Mini Marathon 1 mijl van de Marathon Eindhoven © Michel Theeuwen

Volledig scherm Lopertjes van de Mini Marathon Eindhoven naderen de finish op de Vestdijk. © Michel Theeuwen

Volledig scherm Lopertjes van de Mini Marathon Eindhoven © Michel Theeuwen

Maar de eerste afstand op de zondag is de City Run 5km, start op de Geldropseweg. Hier zijn de deelnemers minimaal 8 jaar. Sportteams, scholen (basis en middelbaar), gezinnen, vriendenclubjes, alles loopt mee. Zoals de jongens onder 15 jaar van voetbalclub Unitas. ,,Wij willen bewijzen dat we een goede conditie hebben, dat willen we laten zien", roept een van hen voordat ze in de massa verdwijnen bij de start. Of de leerlingen van het Strabrecht College uit Geldrop, het Augustinianum, het Joris, en de vele basisscholen, zoals 't Palet uit Eindhoven. Aan de finish wordt iedereen opgewacht door ook weer ouders en opa's en oma's. En dus is het ook daar al vrij vroeg druk.

Volledig scherm Leerlingen van het Sint-Joriscollege uit Eindhoven hebben de City Run 5km van Marathon Eindhoven gelopen. © Michel Theeuwen

Volledig scherm RPC JO-9 1 heeft de City Run 5km van Marathon Eindhoven gelopen. © Michel Theeuwen

Volledig scherm Unitas JO-15 1 voor de start van City Run 5km van Marathon Eindh.ven © Michel Theeuwen

Volledig scherm Leerlingen van het Strabrecht College uit Geldrop voor de City Run 5km van Marathon Eindhoven © Michel Theeuwen

Volledig scherm Leerlingen en begeleiders van basisschool 't Palet uit Eindhoven voor de start City Run 5km van Marathon Eindhoven © Michel Theeuwen

Volledig scherm High fives voor de lopers van de hele Marathon Eindhoven op de Tongelresestraat. © Michel Theeuwen

Terwijl de kinderen hun rondje lopen, gaan de toppers op de hele marathon al rond. Zij startten om 10.00 uur op de Mathildelaan in een lange sliert, want hier is met 3000 deelnemers weer een record gebroken. En terwijl vooraan al de nodige uitvallers richting finish te noteren zijn, zijn de loperse op de Tongelresestraat bijna bij het bordje ‘Nog 25 kilometer’. Zij gaan er ruim vier uur over doen om de eindstreep te halen... als de blessureduivel geen roet in het eten gooit.

Volledig scherm Lopers van de hele Marathon Eindhoven op de Tongelresestraat. © Michel Theeuwen