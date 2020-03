Zonneauto Eindhovense wereldkampioenen nu pas heelhuids terug in Nederland

In Australië won het Eindhovense team de 3000 kilometer lange uitdaging voor gezinsauto's, waar de zonneauto’s worden beoordeeld op efficiëntie, comfort en design. Na de overwinning zou de auto direct op transport terug naar Eindhoven gaan, maar vooral de batterij, die niet seriematig geproduceerd is, was de bottleneck. Niet alleen gelden er strikte veiligheidseisen voor het vervoeren van dit soort grote accu's, zegt het Solar Team in een persbericht, ‘ook werden vervoersmaatschappijen mogelijk afgeschrikt door het drama dat zich eerder had voltrokken bij de zonneauto van de TU Delft.’



Tijdens de World Solar Challenge zorgde een vonk in hun accu voor brand waarna er van de auto niet veel overbleef.’ De kans dat dat bij de Stella Era zou gebeuren, is klein, schrijft het Eindhovense zonne-auto-team van de TU/e. ‘Ondanks dat onze batterij voorzien is van een hypermodern batterij management systeem dat ingrijpt in eventuele noodsituaties, heeft het transport van de zonneauto maar liefst twee maanden vertraging opgelopen.’