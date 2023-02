Zonnebloem Eindhoven aan zijden draad door gebrek aan vrijwilligers: ‘Ik moet er niet aan denken dat het stopt’

Mooiste ‘scholieren-thee­doek’ straks te koop in Geldrops Weverijmu­se­um

GELDROP - Achtstegroepers uit Geldrop gaan onder leiding van een kunstenaar theedoeken ontwerpen. De mooiste wordt in het Geldropse Weverijmuseum ook echt in productie genomen. Vanaf komende zomer is die te koop in de museumwinkel.