Zonneparken mogen in Eindhoven alleen op braakliggende grond

EINDHOVEN - In Eindhoven is nauwelijks plaats voor zonneparken. Hoogstens in de buurt van snelwegen en Eindhoven Airport en op terreinen die voorlopig braak liggen, zoals de Brainport Industries Campus en Park Forum. En welgeteld één windturbine zou een plek kunnen krijgen bij de A67 in de buurt van hotel Van der Valk Eindhoven.

Maar eerste voorkeur is en blijft het vol leggen van alle daken in Eindhoven met zonnepanelen, schrijft het college van B en W in een voorstel aan de gemeenteraad. Dat levert overigens slechts 30 procent van de huidige behoefte aan stroom op. En in 2050 zelfs maximaal 10 procent omdat dan de vraag sterk zal zijn gestegen door elektrische verwarming, auto's en dergelijke.

Volledig scherm Op het terrein van de vliegbasis Eindhoven, op de voormalige strip voor zweefvliegtuigen, is een groot aantal zonnepanelen geplaatst. De initiatiefnemers bij het park: Jos Leenders (namens de vliegbasis betrokken bij het park), woordvoerster Marieke van Wijnen en Ad van de Ven . © Jean Pierre Reijnen

En dus moet het stadsbestuur op zoek naar andere bronnen. Een daarvan is zonne-energie, het liefst in parken, met een grootte van minstens 60 panelen oftewel zo'n 200 vierkante meter. Eindhoven sluit aan bij de terughoudende provincie en het rijk. Landbouwgrond en natuurgebieden zijn uitgesloten, net als bijvoorbeeld de landschapsparken in de stad, zoals Strijp en Genneper Parken, of het Dommeldal.

Volledig scherm De Randweg bij Eindhoven, hier de A67, is de locatie waar mogelijk een windmolen zou kunnen komen te staan; nader regionaal onderzoek volgt. Langs de Randweg is ook plaats voor zonneparken, zeggen B en W van Eindhoven. Archieffoto ANP ROB ENGELAAR © Hollandse Hoogte / ANP

Dan blijft er uiteindelijk niet heel veel over. Alleen zogenaamde 'bufferlandschappen’ rond snelwegen (de Randweg rond de stad) en Eindhoven Airport, en ‘pauzelandschappen’, braakliggende terreinen waar op termijn wel gebouwd gaat worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het BIC, Goederendistributiecentrum Acht, Park en Flight Forum. Ook landbouwgrond die terug wordt gegeven aan de natuur, bijvoorbeeld rond de Stratumse Heide, Gijzenrooi en Urkhoven komt in aanmerking. Die moet toch lange tijd braak blijven liggen; dan kan er ook een zonneweide op, aldus het college.

Volledig scherm Luitenant-Kolonel Cengiz Sahan, plaatsvervangend commandant van vliegbasis Eindhoven, en staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) tijdens de opening van Zonnepark Welschap bij vliegbasis Eindhoven. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN © ANP

Maar als een locatie al in aanmerking komt voor de aanleg van een zonnepark, dan gelden er nog een heleboel voorwaarden. Zo mogen de zonnepanelen er maximaal 15 tot 25 jaar liggen; de eigenaar moet een fonds in het leven roepen om ze straks ook weer op te kunnen ruimen. Die eigenaar kan niet zomaar een leuk centje bijverdienen aan de plaatsing van een zonne-installatie. Volgens het gemeentebestuur moet de elektriciteitsopbrengst voor minstens 50 procent naar inwoners van Eindhoven gaan, de omwonenden bijvoorbeeld, door middel van een coöperatie. Ook de investeringen moeten uit de stad komen. De buurt moet bovendien al vroeg betrokken worden bij de plannen, om draagvlak te creëren en bezwaren eventueel weg te nemen. Het college benadrukt dat een zonnepark makkelijker geaccepteerd wordt als de buurt er ook profijt van heeft.

Verder moet bij de aanleg per locatie nauwkeurig bekeken worden hoe het zonnepark vormgegeven wordt. Zo moet bijvoorbeeld schittering door de panelen voorkomen worden en moet er zoveel mogelijk ruimte blijven voor biodiverse beplanting onder en rond de installatie.

Windmolens: geen plaats

Voor windmolens is er dus helemaal geen plaats in Eindhoven, onder meer omdat de 25 meter hoge obstakels het vliegverkeer zouden kunnen hinderen. Ook hier sluit het college van B en W aan bij de zuinige provincie. Die staat windturbines alleen toe als het er minstens drie zijn. Daarom moet Eindhoven bij de A67 ten zuiden van de stad ook samenwerken met Waalre. Dat maakt deel uit van een regionaal onderzoek.

Zonnestroom is wel een van de belangrijkste groene energie-voorzieningen waar Eindhoven op kan bouwen. Restwarmte van de industrie of aardwarmte is er bijvoorbeeld nauwelijks, en biomassa uit houtgestookte centrales is niet duurzaam genoeg.