Zoo Veldhoven en BestZOO gaan weer open

VELDHOVEN/BEST - De dierentuinen Zoo Veldhoven en BestZOO openen zaterdag hun deuren weer. In Best geldt dat voorlopig alleen voor abonnementhouders. Het is nog niet bekend wanneer Dierenrijk in Nuenen weer open gaat.

In de dierentuinen in Best en Veldhoven worden looproutes aangegeven die ervoor moeten zorgen dat bezoekers steeds op anderhalve meter afstand van elkaar blijven, gezinsleden uitgezonderd.

In Best blijft het terras gesloten. Als de openstelling daar goed verloopt, kunnen ook niet-abonnementhouders er na verloop van tijd weer terecht. Mocht het te druk worden, dan kunnen bezoekers geweigerd worden, waarschuwt BestZOO.

Tropenhal

In Veldhoven geldt een maximaal aantal bezoekers. Om teleurstelling te voorkomen, kunnen zij via de website van de dierentuin reserveren. De tropenhal in Veldhoven, met tropische vogels, is gesloten.