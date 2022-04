Zoon (24) steekt vader neer bij ruzie in Eindhovense woning

met video We lachen erom én vinden het gênant, maar je zal maar een poeppro­bleem hebben

We doen er lacherig over én tegelijkertijd vinden we het gênant om erover te praten: poep. We leveren elke dag een grote boodschap af. Maar als het met onze ontlasting niet gaat zoals het moet, zwijgen we in alle talen. Ingrid Han kan erover meepraten. Ze grijpt Nationale Poepdag aan, want dat is het vandaag, om het taboe te doorbreken. ,,Niet alleen bij mensen met klachten, ook huisartsen weten er weinig van.”

9:24