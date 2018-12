Zorg in Zuidoost-Brabant moet op de schop

Update Brand bij slagerij op Woenselse Markt in Eindhoven snel onder controle

9:18 EINDHOVEN - In de winkel van keurslager Danny Megens in Eindhoven heeft woensdag iets na middernacht brand gewoed. De brandweer laat via Twitter weten dat het vuur snel onder controle was. Volgens de brandweer raakte er niemand gewond.