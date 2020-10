Zorg loopt op haar tandvlees; hoe houdt ziekenhuis het personeel op de been?

,,Er is een belangrijk verschil in energie tussen de eerste en de tweede coronagolf”, zegt Marlies Dokter, directeur HRM van het Catharina Ziekenhuis. ,,Tijdens de eerste golf zaten we vol adrenaline. En we wisten ons gesteund door de samenleving. Er was een enorm wij-gevoel in Nederland, een grote verbroedering. Medewerkers hadden ook het idee: we moeten er staan, we mogen niet uitvallen. Het ziekteverzuim lag in maart zelfs onder de 4 procent. Dat was verrassend laag, normaal schommelt het rond de 4,5 procent.”