Zorgaanbieders en cliënten spreken raad over gevolgen bezuinigingen Eindhoven

,,Ik maak me zorgen over wat de bezuinigingen betekenen voor cliënten. Ik kreeg de laatste tijd veel reacties van mensen die of geen zorg meer krijgen of veel minder zorg krijgen. Vandaar dit initiatief", aldus fractievoorzitter Ruud van Acquoij van 50-Plus. ,,Er hebben zich al een tiental insprekers gemeld. Zowel grote als kleine zorgaanbieders en ook cliënten en hun ouders.”

De tender waarbij zorgaanbieders zich moesten inschrijven om zorg te leveren in 2019 is net gesloten. Afgelopen maand werd al duidelijk dat onder meer aanbieders van beschermd wonen door de combinatie van lagere tarieven en een grote budgetkorting in de problemen kwamen. Wethouder Richters benadrukte telkens dat de nieuwe tarieven reëel zijn. Toch blijkt dat de gemeente in ieder geval bij één zorgaanbieder op het laatste moment alsnog meer geld heeft toegekend. Novadic-Kentron gaf aan dat het hostel voor drugsverslaafde Eindhovenaren, gevestigd aan de Boschdijk, dreigde te moeten sluiten. Dat gevaar is inmiddels geweken, zo liet de instelling het ED afgelopen vrijdag weten. De gemeente had in haar geval de inschrijftermijn voor de tender verlengd en alsnog een extra toeslag voor de zwaarste doelgroep toegekend. Hierdoor kon de instelling toch nog inschrijven op dit type zorg en kan het hostel - in ieder geval in 2019 - gewoon blijven bestaan.