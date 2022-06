Zorgbehoevende in Eindhoven nog langer in de wacht, gemeente en zorgaanbieders kunnen vraag niet aan

Boosheid om mogelijke sluiting zwembaden: ‘Dit is een ramp, in het water kan ze zich vrij bewegen’

DUIZEL - Met een glimlach op haar gezicht ligt Elles Verhoeven in het zwembad van woonpark De Donksbergen in Duizel. Haar enige mogelijkheid op beweging dreigt weg te vallen nu het zwembad mogelijk sluit. Niet alleen voor Elles is dat een probleem. ,,Het is een ramp als ze dit doorzetten.”

1 juni