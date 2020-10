Zorgbonus geen abc’tje; ziekenhuizen en verpleeghuizen moeten zelf beoordelen

Een deel van het zorgpersoneel is op voorhand uitgesloten van de bonus. Het gaat om mensen die meer dan twee keer modaal verdienen (73.000 euro), zzp’ers met een bruto uurtarief van meer dan 88,90 euro en uitzendkrachten met een bruto uurloon van meer dan 39 euro. De discussie spitst zich toe op de vraag welke zorgmedewerkers die onder deze financiële grenzen blijven de bonus moeten krijgen.

De landelijke regeling is bedoeld voor zorgpersoneel dat direct of indirect betrokken is geweest bij de coronazorg, inclusief ondersteunend personeel zoals schoonmakers. Medewerkers van afdelingen die tijdens de eerste coronapiek stillagen komen in principe níet in aanmerking voor het extraatje. Tenzij ze zijn ingezet bij of ten behoeve van de coronazorg. ‘Het is aan de zorgaanbieder zelf om de afweging te maken of degenen die bij hem werkzaamheden hebben verricht ook een uitzonderlijke prestatie hebben verricht’, staat in de handreiking van het ministerie van VWS.

Veel functies: nee, tenzij

Deze handreiking bevat ook een hele lijst van functies waarvoor geldt: nee, tenzij. Dat zorgde in onder meer Breda al voor onrust. Voedingsassistentes en radiologen van het Amphia Ziekenhuis concludeerden dat zij waarschijnlijk buiten de boot vallen. Terwijl ook zij in het voorjaar in beschermende kleding coronadiensten draaiden. De Raad van Bestuur van het Amphia Ziekenhuis heeft VWS inmiddels verzocht álle zorgmedewerkers de bonus te geven.

Of deze oproep effect heeft zal moeten blijken. Zorgorganisaties in deze regio kunnen vooralsnog alleen op hoofdlijnen aangeven hoe ze gaan beoordelen. Het Máxima Medisch Centrum en het St. Anna Ziekenhuis zullen ‘ruimhartig’ zijn, het Catharina Ziekenhuis is ‘er nog mee bezig’ en het Elkerliek ziekenhuis kon nog geen reactie geven. Bij het St. Anna betekent ‘ruimhartig’ dat de zorgbonus wordt aangevraagd ‘voor iedereen die direct of indirect een bijdrage heeft geleverd tijdens de eerste coronagolf’. Dat is in lijn met het advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Ook verpleeghuizen: ruimhartig

Het St. Anna hanteert dezelfde richtlijn voor de werknemers van de Ananz-groep (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg). Ook onder meer Savant en de Zorgboog volgen het advies van brancheorganisatie Actiz: ruimhartig aanvragen. De komende weken gaan de VVT-instellingen uit de regio in samenspraak de kaders nader uitwerken. Als het goed is, worden de zorgbonussen in december uitgekeerd.