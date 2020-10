Zorgbonus voor de kerst bij 3750 medewerkers Catharina Ziekenhuis

,,Het was echt hard werken toen de coronacrisis uitbrak. Dat we het aankonden, kwam doordat het ziekenhuis werkte als een team. Ook voor inkopers, ook voor ICT-medewerkers, ook voor schoonmakers die we inhuren, gold: van iedereen werd extra inzet gevraagd. En nu corona weer bezig is met een opmars hebben we die teamspirit opnieuw nodig", zegt Geranne Engwirda, lid van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis.