Zorgcentrum Ekelhof staat leeg; laatste verpleeghuisbewoners deze week verhuisd

EINDHOVEN - Zorgcentrum Ekelhof in Eindhoven staat leeg. De laatste vijftien verpleeghuisbewoners die op deze locatie van zorggroep Archipel woonden, zijn deze week vertrokken. ,,Het was een enorm intensief project, daar zijn we een heel jaar mee bezig geweest.”

Het gebouw aan de Sint Claralaan, nabij de Genneper Parken, is eigendom van Wooninc, dat het verhuurde aan Archipel. De woonlocatie was vooral gericht op psychogeriatrische cliënten en bood palliatieve en terminale zorg voor mensen met dementie. ,,Mede omdat het nogal verouderd is en eind 2020 het huurcontract zou aflopen, is besloten om de bewoners naar andere locaties te verhuizen", zegt een Archipel-woordvoerster. Een mega-operatie en een flinke puzzel om te leggen.

Hospice-bedden

Quote We zijn voor alle afdelingen uiterst zorgvuldig en op maat de puzzels gaan leggen woordvoerster Archipel In totaal zijn er 50 bewoners verhuisd: 42 zijn naar locaties binnen Archipel gegaan, acht mensen wonen nu bij andere organisaties. De laatste vijftien zijn deze week ondergebracht in zorgcentrum Akkers in Nuenen. De hospice-bedden die Ekelhof had, zijn nu verplaatst naar De Passaat in Strijp; in plaats van drie zijn er nu nog twee bedden voor gespecialiseerde hospicezorg.

Het ‘afbouw-traject ‘ werd begin vorig jaar al ingezet, maar het duurde nog tot september voordat de eerste verhuizingen plaatsvonden. ,,Het was een zorgvuldig proces, maar ook emotioneel waarin we hebben geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan alle betrokkenen", zegt de woordvoerster. Door corona liep het allemaal wel wat vertraging op. ,,Bewoners is gevraagd waar hun voorkeur naar uitging: een daarvan was of de bewoner bij het zorgteam wilde blijven. Vervolgens zijn we voor alle afdelingen uiterst zorgvuldig en op maat de puzzels gaan leggen. Corona betekende een grote hobbel in dit hele proces. Soms zaten er afdelingen in quarantaine, mensen konden niet zomaar op een andere locatie gaan kijken.”

Zorgteam

De medewerkers mochten onder meer aangeven of ze als team bijeen wilden blijven. Sommige medewerkers kozen voor een andere plek, of maakten van de gelegenheid gebruik om iets anders te gaan doen binnen de zorg. ,,Als bewoners hadden aangegeven bij het zorgteam te willen blijven en er was voor het team een nieuwe plek, dan gingen we daarna weer in overleg met de vertegenwoordigers van de individuele bewoners. Zo probeerden we steeds weer met ieders keuze rekening te houden.”

Nu uiteindelijk iedereen een nieuwe plek heeft kan er opgelucht adem worden gehaald, maar echt leuk is het niet; ,,Ekelhof was altijd een fijne locatie met een prettige sfeer. Die hele verhuizing was dan ook geen feestelijke gebeurtenis.”

Wat de plannen van Wooninc zijn met het gebouw is op dit moment niet duidelijk.