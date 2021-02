Zorgelijke ontwikkeling: corona zorgt voor overgewicht bij jeugd

PSV na belabberde eerste helft onderuit tegen Ajax

10 februari PSV is uitgeschakeld in het toernooi om de KNVB-beker. De ploeg verloor in Amsterdam met 2-1 van Ajax, dat de Eindhovenaren in de eerste helft van het veld blies. PSV was enorm slordig aan de bal en hielp de Amsterdammers zelf in de wedstrijd. Onder anderen Ibrahim Sangaré, Pablo Rosario en Denzel Dumfries schoten tekort.