Zorgen bij CDA om archief Eindhoven

EINDHOVEN - Ook in de Eindhovense politiek zijn er grote zorgen over de toekomst van de archieven en collecties die zijn ondergebracht bij het Regionaal Historisch Centrum, het RHCe . In een brief aan het college van B en W van Eindhoven vraagt de CDA-fractie in de Eindhovense gemeenteraad om opheldering.

Het CDA is niet alleen ongerust of het regionaal archief nog wel aan zijn wettelijke taken kan voldoen als het gaat om het archiveren van alle gemeentelijke stukken. De fractie is ook bezorgd over de toekomst van de collectie van het voormalige Eindhoven Museum/Museum Kempenland. Die collectie is door de gemeente Eindhoven na de sluiting van dit museum ondergebracht bij het RHCe.

Aanleiding voor de bezorgde brief van de CDA-raadsleden Niels Groot en Christo Weijs zijn artikelen in deze krant over de toekomst van het RHCe. Onlangs werd duidelijk dat het aan de Raiffeisenstraat gevestigde archief afstevent op een tekort op de begroting van enkele tonnen.

Opties

Die constatering leidde tot een nader onderzoek naar de toekomst van het archief, dat de archieven beheert van alle Zuidoost-Brabantse gemeenten behalve Gemert en daarnaast nog tal van andere archieven en collecties uit de historie van Zuidoost-Brabant beheert.

Bij dat onderzoek staan alle opties open: fusie met de archieven van Den Bosch en/of Eindhoven, het opsplitsen van het archief in drie delen: het Eindhovense deel, dat van de Helmond en de Peel en het deel van de Kempen.