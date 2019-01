Zorgen bij Herdgang Bastards uit Eindhoven over gesloten PSV

PSV wil meteen bij de les zijn in Emmen: ‘Gevaren zijn er elke wedstrijd’

17:46 ,,We moeten meteen bij de les zijn”, zei trainer Mark van Bommel vrijdag in zijn persconferentie voor het duel met FC Emmen. ,,In de winterstop word je even uit je ritme gehaald als speler. Tijdens het trainingskamp in Qatar hebben we geprobeerd om het goede gevoel weer snel terug te krijgen. Als speler wilde ik zelf ook zo snel mogelijk weer op het veld staan.”